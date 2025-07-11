Red Bull заплатит Кристиану Хорнеру рекордную компенсацию

Бывший руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер может получить рекордное выходное пособие после своего неожиданного увольнения с поста, который он занимал на протяжении 20 лет.

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По информации The Telegraph, компенсация может превысить £50 млн, поскольку контракт Хорнера был рассчитан до конца 2030 года – впереди оставались ещё пять лет. Юридические представители обеих сторон сейчас занимаются согласованием условий его ухода. Официально Хорнер был отстранён от оперативного руководства командой в среду, однако он продолжает числиться сотрудником Red Bull до завершения всех юридических процедур.

Сразу после новостей об увольнении Хорнера появились слухи о его возможном переходе в Ferrari – на фоне нестабильного положения нынешнего руководителя Скудерии Фреда Вассёра. Также в паддоке обсуждаются версии, связывающие Хорнера с Alpine и Aston Martin – двумя проектами, где его опыт и репутация могли бы сыграть ключевую роль в дальнейшем развитии. При этом, по мнению источников, Хорнеру, скорее всего, придётся пройти период так называемого “отпуска по садоводству” – временного отстранения от работы перед возможным переходом в другую команду.