«КАМАЗ-мастер» представил обновленный гоночный грузовик

Команда «КАМАЗ-мастер» перед стартом международного ралли-рейда «Шёлковый путь-2025» представила обновлённый гоночный грузовик поколения K5, который на старт выведет пятикратный и действующий победитель ралли-марафона в зачёте грузовиков Дмитрий Сотников.

© «КАМАЗ-мастер»

«У нас обновлённый дизайн, решили сделать его более брутальным и агрессивным. К сожалению, успели оформить только одну машину. Посмотрим, как это сработает. К сожалению, не все еще испытано в полной мере, есть переживания за отдельные детали. А так машина с начала года, конечно, имеет изменения», — рассказал пилот «КАМАЗ-мастер».

© «КАМАЗ-мастер»

© «КАМАЗ-мастер»

© «КАМАЗ-мастер»

© «КАМАЗ-мастер»

Напомним, международный ралли-марафон пройдет с 12 по 22 июля по территории России и Монголии. Старт запланирован в Иркутске, а финиш – в Горно-Алтайске. За 11 этапов участники гонки преодолеют 4792 километра, из которых 2402 км — дистанции скоростных участков.