Экс-руководитель «Формулы-1»: Хорнеру многое сходило с рук

Берни Экклстоун: «Хорнеру многое сходило с рук. Но пока ты даешь результат, люди зачастую закрывают на все глаза»
Экклстоун высказался о причинах увольнения Хорнера.
Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун считает, что основными причинами увольнения Кристиана Хорнера из «Ред Булл» стала внутренняя борьба за власть вкупе с резким падением результатов команды.
«На самом деле Кристиану многое сходило с рук. Но пока ты даешь результат, люди зачастую закрывают на это глаза. Но вот когда ты перестаешь давать результат, люди начинают задавать вопросы. И кто-то в этой ситуации мог подумать, что сможет справиться лучше. Возникла вся эта сумбурная борьба за власть. Кристиан был, по сути, исполнительным директором. А будучи исполнительным директором компании, я бы хотел действительно быть во главе. Я хочу, чтобы все делалось правильно – так, как я считаю правильным, а если я окажусь неправ, меня могут уволить. Сказать, что ты наделал ошибок, поэтому пока-пока. Так что Кристиану было непросто с того момента, когда он не мог контролировать все вещи и делать так, чтобы все работало именно так, как кажется правильным ему. Нельзя быть руководителем и при этом делать свою работу лишь наполовину. Как я всегда говорил, вам нужен один человек, который будет включать и выключать свет. Долгое время он руководил компанией так, как считал нужным. И долгое время людей это устраивало, потому что они видели результаты и понимали, что он справляется. Но как только результаты стали ухудшаться, ситуация изменилась. С Кристианом «Ред Булл» выиграл много титулов. Хорнер привык побеждать. И в тот момент, когда команда перестала побеждать, ему тоже пришлось нелегко – особенно понимая, что это далеко не целиком только его вина», – рассказал Экклстоун.
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