Red Bull выпустил прощальный ролик в честь Кристиана Хорнера

После Гран При Великобритании в команде Red Bull Racing состоялась смена руководства — бессменный глава коллектива Кристиан Хорнер отправлен в отставку в год 20-летия команды, которую он возглавлял с момента дебюта Red Bull в Формуле 1.

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Топ-менеджер прокомментировал свой уход на личной странице в соцсетях, новость прокомментировали также его бывшие коллеги по Red Bull Racing, а сам австрийский коллектив подготовил небольшой видеоролик с наиболее яркими моментами истории команды под руководством Кристиана Хорнера.

Напомним, за время работы специалиста австрийский коллектив за 405 гонок завоевал 6 Кубков конструкторов, 8 чемпионских титулов в личном зачёте, одержал 124 победы в Гран При и 12 побед в спринтах, 287 подиумов, 107 поул-позиций и 100 лучших кругов.