Португальский гонщик посвятил надпись на болиде погибшему в ДТП футболисту

Португальский гонщик «Порше» посвятил надпись на болиде погибшему в ДТП футболисту Диогу Жоте
Португальский пилот команды «Формулы‑E» «Порше» Антониу Феликс да Кошта посвятил надпись на болиде погибшему футболисту «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоте.
На прошлой неделе стало известно, что 28‑летний Жота и его брат Андре Силва, выступавший за «Пенафиел», погибли в результате ДТП на северо‑западе Испании в провинции Самора. Автомобиль съехал с дороги и сгорел.
На защитной раме автомобиля размещена надпись «Посвящается Диогу и Андре».
— Когда гонка отходит на второй план. Дань уважения от Антониу и всей команды Диогу Жоте и Андре Силве, — говорится в заявлении команды в социальной сети.