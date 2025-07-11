Португальский гонщик «Порше» посвятил надпись на болиде погибшему в ДТП футболисту Диогу Жоте

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Португальский пилот команды «Формулы‑E» «Порше» Антониу Феликс да Кошта посвятил надпись на болиде погибшему футболисту «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоте.

Португальский гонщик посвятил надпись на болиде погибшему в ДТП футболисту
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На прошлой неделе стало известно, что 28‑летний Жота и его брат Андре Силва, выступавший за «Пенафиел», погибли в результате ДТП на северо‑западе Испании в провинции Самора. Автомобиль съехал с дороги и сгорел.

На защитной раме автомобиля размещена надпись «Посвящается Диогу и Андре».

— Когда гонка отходит на второй план. Дань уважения от Антониу и всей команды Диогу Жоте и Андре Силве, — говорится в заявлении команды в социальной сети.
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