Португальский гонщик посвятил надпись на болиде погибшему в ДТП футболисту

Португальский пилот команды «Формулы‑E» «Порше» Антониу Феликс да Кошта посвятил надпись на болиде погибшему футболисту «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоте.

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На прошлой неделе стало известно, что 28‑летний Жота и его брат Андре Силва, выступавший за «Пенафиел», погибли в результате ДТП на северо‑западе Испании в провинции Самора. Автомобиль съехал с дороги и сгорел.

На защитной раме автомобиля размещена надпись «Посвящается Диогу и Андре».