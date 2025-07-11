Эксперт ждет кризиса в Red Bull

«Ситуация очень шаткая»: Херберт — о положении дел в Red Bull
Бывший гонщик Формулы 1 и экс-стюард Джонни Херберт считает, что потеря специалистов приведёт Red Bull Racing к кризису, который может обернуться уходом из команды четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена.
«Теперь для Red Bull наступит действительно сложный период, учитывая все изменения, произошедшие с Джонатаном Уитли, Эдрианом Ньюи и ещё несколькими людьми, и, конечно же, с Кристианом Хорнером. Сейчас ситуация очень шаткая, потому что, как и во всём в Формуле 1, необходимо иметь правильные ингредиенты, включая персонал и руководство, а всё это постепенно разрушается. А потом в конце дня вы видите результаты на трассе, и, возможно, не очень довольный Макс, определённо недовольный Йос, но, возможно, и недовольный Макс. Потому что Макс, как вы знаете, хочет побеждать в гонках и быть чемпионом мира, а эти возможности, опять же, постепенно сошли на нет за последние, наверное, полтора года», — заявил Джонни Херберт RacingNews365.