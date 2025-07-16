Экипаж Вязовича выиграл пятый этап ралли «Шелковый путь»

Экипаж команды «МАЗ‑Спортавто» под управлением белоруса Сергея Вязовича занял первое место на пятом этапе ралли‑марафона «Шелковый путь» в зачете грузовиков.

Пятый этап прошел в Улан‑Баторе (Монголия), длина спецучастка составила 211,05 км.

Экипаж Вязовича показал результат 1 час 48 минут 23 секунды. Вторым стал экипаж «КАМАЗ‑мастер» под управлением Антона Шибалова (+51 секунда), еще один россиянин из «КАМАЗ‑мастер» Эдуард Николаев занял третье место (+02.43).

В зачете внедорожников в классе Т1 победу одержал россиянин Павел Андреев на Toyota — 1 час 55 минут. В классе Т2 лучший результат у представителя Туркменистана Максатмырата Данатарова из Nissan — 2 часа 27 минут 53 секунды. В классе Т3 лучшим стал Дмитрий Черкесов на Can‑Am — 2 часа 9 минут 52 секунды.

В классе квадроциклов первое место занял Алексей Зверев на RM (4 часа 11 минут 49 секунд). В классе 450 лучшим стал представитель Монголии Мурун Пуревдорж на KTM (2 часа 9 минут 12 секунд), в классе G‑moto — россиянин Олег Павленко на КТМ (2 часа 17 минут 3 секунды).

Шестой этап ралли пройдет 17 июля по маршруту Улан‑Батор — Баянхонгор (Монголия). Длина спецучастка составит 385,31 км.

Международное ралли «Шелковый путь» в 2025 году проходит по территории России и Монголии с 12 по 22 июля.