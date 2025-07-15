Анастасия Нифонтова снялась с ралли-марафона «Шелковый путь»

Российская гонщица Анастасия Нифонтова снялась с престижного ралли-марафона «Шёлковый путь». Спортсменка была второй после трёх этапов в зачёте мотовездеходов.

«К сожалению, гонка закончилась. Миллион параллельных дорог и я опять выбрала не ту. Похоже, пора точно завязывать», — написала Анастасия на своей странице в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что экипаж белоруса Павла Мурылёва, который выступает за команду «МАЗ-СПОРТавто», соскользнул с трассы на одном из сложных участков и застрял в лесу во время сегодняшнего маршрута в рамках третьего этапа «Шёлкового пути».