На Гран При Италии появится особый тариф в честь Михаэля Шумахера

На предстоящем Гран При Италии в Монце появится особый билет для поклонников Михаэля Шумахера — в честь семикратного чемпиона Формулы 1 будет организован The Schumacher Lounge.

© autosport.com.ru

Трёхдневный билет будет включать в себя доступ во все зоны трассы и ко всем активностям на автодроме, развлекательную программу, доступ к общению с экспертами и звёздами Формулы 1, питание, возможность познакомиться с наградами немецкого пилота и историческими болидами, которые во время своей карьеры пилотировал Михаэль Шумахер.

Стоимость билетов в The Schumacher Lounge на Гран При Италии не названа.