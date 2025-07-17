Действующий победитель ралли‑марафона «Шелковый путь» в зачете мотовездеходов Роман Русинов в эфире «Матч ТВ» выразил удивление, как один из соперников финишировал на пятом этапе ралли‑марафона «Шелковый путь» без роуд‑бука, который описывает весь маршрут этапа. В зачете внедорожников Т3 Русинов показал на этапе второй результат. Победу одержал Дмитрий Черкесов. — Где‑то на третьем или четвертом километре мы увидели чей‑то роуд‑бук. Соответственно, у меня вопрос, а как они вообще доехали, если у них его не было? Как, кто эти люди и как они ехали? (смеется). Нам было тяжело даже с роуд‑буком. Большое спасибо всем нашим механикам, которые всю ночь разбирают автомобиль и собирают его обратно, — сказал Русинов в эфире «Матч ТВ». Шестой этап ралли проходит 17 июля по маршруту Улан‑Батор — Баянхонгор (Монголия). Длина спецучастка составит 385,71 км. Международное ралли «Шелковый путь» в 2025 году проходит по территории России и Монголии с 12 по 22 июля.