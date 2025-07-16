Источник: Макс Ферстаппен заранее знал об увольнении Кристиана Хорнера
Корреспондент официального сайта Ф1 Лоуренс Барретто рассказал о встрече между Максом Ферстаппеном и генеральным директором Red Bull Оливером Минцлаффом перед Гран При Великобритании.
«Это поможет как Максу, так и Юки Цуноде. Теперь Макс будет участвовать в принятии всех важных решений. Он будет в курсе всех дел. Я уверен, что он был в курсе и новостей о Кристиане Хорнере. Насколько я знаю, он встречался с Минцлаффом во время Гран При Великобритании. Лоран Мекис может сделать большой шаг вместе с Юки. Он может поддержать его так же, как делал это, когда они были в Racing Bulls. Юки был на высоте, когда выступал под руководством Лорана и Франца Тоста. С практической точки зрения это поможет Юки смириться с тем, что управлять машиной по-прежнему будет сложно. Он явно не в ладах с командой. Лоран, который так вовлечён в работу команды с технической точки зрения, сможет найти общий язык с Юки. Возможно, в предстоящих гонках это поможет», — сказал Барретто в подкасте F1 Nation.