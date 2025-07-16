Президент «Мерседеса» согласился на подписание Ферстаппена

Босс «Мерседеса» готов на подписание Ферстаппена.

Президент и исполнительный директор «Мерседеса» Ола Каллениус дал согласие на то, чтобы команда постаралась осуществить переход Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

По информации la Gazzetta dello Sport, Каленниус согласен выделить дополнительные 120 млн евро из бюджета, которые требуются для выплаты компенсации за расторжение контракта Макса Ферстаппена с «Ред Булл».

Издание отмечает, что процедура разрыва контракта является одним из вариантов на случай, если Ферстаппен даст свое согласие на переход в «Мерседес», но не сможет воспользоваться опцией досрочного расторжения соглашения, которая присутствует в его контракте с «Ред Булл».

Предположительно, Ферстаппен сможет расторгнуть свой контракт в одностороннем порядке в конце года, если по итогам Гран-при Венгрии будет находиться вне топ-3 в общем зачете. Хотя некоторые издания сообщают, что для активизации опции Ферстаппен не должен находиться в первой четверке.

В то же время на данный момент Ферстаппен занимает третье место в общем зачете, набрав 165 очков. Занимающий четвертое место Джордж Расселл отстает от Макса на 18 очков, а занимающий пятое место Шарль Леклер – на 46 очков.