Mercedes может отдать Антонелли в аренду Alpine

История, связанная с возможным переходом Макса Ферстаппена из Red Bull Racing в Mercedes, приняла неожиданный поворот.

Мы уже приводили слова Дженсона Баттона, который удивлялся, почему в Mercedes думают расстаться с Джорджем Расселлом, а не Кими Антонелли, чтобы освободить место для Макса. Теперь итальянская La Gazzetta dello Sport пишет о том, что в Mercedes могут отдать Кими в аренду команде Alpine в 2026-м, и Ферстаппен станет напарником Расселла.

В следующем сезоне Mercedes начнёт поставлять силовые установки Alpine, поэтому сев за руль одной из машин команды из Энстоуна, Кими всё равно формально останется гонщиком Mercedes с перспективой вернуться в Брэкли через несколько лет.

В заметке так же говорится, что в Mercedes готовы предложить Расселлу продление контракта на один сезон, но британского гонщика не устраивает такой вариант. Стороны продолжают переговоры и надеются прийти к соглашению до начала летнего перерыва.