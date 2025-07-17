В Ferrari тестируют новую заднюю подвеску

Второй разрешенный регламентом съёмочный день в Ferrari посвятят тестам новой задней подвески SF-25 в Муджелло.

В тестах участвуют основные гонщики. Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон проедут разрешённые правилами 200 километров, впервые опробовав новое решение с изменённой точкой крепления подвески, которое должно снизить чувствительность SF-25 к изменению высоты подвески и повысить общую эффективность машины. Новая подвеска дебютирует по ходу уик-энда Гран При Бельгии на следующей неделе.

Ещё через неделю, в Венгрии, будет завершена модификация усилителя рулевого управления, на точность которого жаловались оба гонщика.

Тесты в Муджелло позволяют использовать широкий диапазон настроек для оценки поведения машины, в том числе на скоростной длинной прямой, где нагрузка, создаваемая днищем в зависимости от высоты подвески, значительно варьируется.