В Спа Цунода получит все новинки

Уик-энд в Спа станет для Юки Цуноды 100-м за карьеру в Формуле 1, он получит все последние обновления машины и надеется прервать неудачную серию из пяти подряд гонок без очков.

Юки Цунода: «В Бельгии я получу все последние новинки. В прошлой гонке моя машина на два шага отставала от машины Макса по оснащению. Надеюсь, новые детали помогут мне в предстоящем Гран При. С другой стороны, нас ждёт уик-энд с субботним спринтом, когда у нас только одна пятничная тренировка, всего час, чтобы подготовиться к основным событиям, но я сделаю всё возможное».