Юки Цунода потерял телефон на отдыхе, Red Bull попросил помощи в поиске

Японский гонщик Red Bull Racing в Формуле 1 Юки Цунода во время небольшого отдыха между гонками потерял свой смартфон. Пилот лишился своего гаджета во время каникул в Италии на озере Комо.

«По совершенно не связанной с автоспортом теме: если кто-то найдет телефон во время купания в озере Комо, дайте мне знать», — написал Юки Цунода на своей странице в социальной сети. «Если вы находитесь в районе озера Комо, пожалуйста, помогите Юки найти его телефон», — поддержала своего японского пилота австрийская команда уже в своём официальном аккаунте.