«КАМАЗ‑мастер» выиграл шестой этап ралли «Шелковый путь»

Экипаж команды «КАМАЗ‑мастер» под управлением россиянина Дмитрия Сотникова победил на шестом этапе ралли «Шелковый путь» в классе грузовиков.

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Шестой этап ралли прошел по маршруту Улан‑Батор — Баянхонгор (Монголия). Длина спецучастка составила 385,71 км.

Экипаж Сотникова показал результат 3 часа 17 минут 22 секунды. Вторым стал экипаж Эдуарда Николаева из «КАМАЗ‑мастер» (+1 минута), команда «КАМАЗ‑мастер» Богдана Керимова финишировала третьей (+2.4.00).

В зачете внедорожников в классе Т1 лучший результат на этапе показал россиянин Павел Андреев на Toyota (3 часа 31 минута 5 секунд). В классе Т2 победу одержал представитель Туркменистана Максатмырат Данатаров из Nissan (4 часа 38 минут 52 секунды). Сильнейшим в классе Т3 стал россиянин Дмитрий Черкесов на Can‑Am (3 часа 59 минут 12 секунд).

В классе квадроциклов лучшее время показал Алексей Зверев из RM (5 часов 13 минут 32 секунды). В классе 450 лучшим стал представитель Монголии Мурун Пуревдорж на KTM (3 часа 58 минут 55 секунд), в классе G‑moto — россиянин Иван Ли из КТМ (4 часа 18 минут 30 секунд).

Седьмой этап пройдет 18 июля по маршруту Баянхонгор — Алтай. Длина спецучастка которого составит 300 км.

Международное ралли «Шелковый путь» в 2025 году проходит по территории России и Монголии с 12 по 22 июля.