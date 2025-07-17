В МАЗе удивились преимуществу над КАМАЗом

Гонщик МАЗ-СПОРТавто Сергей Вязович признался, что не рассчитывал опередить соперников из КАМАЗ-мастер на шестом этапе «Шелкового пути-2025».

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Лидер общего зачета и победитель предыдущего этапа отправился на дистанцию четверга первым, и на финиш он тоже приехал первым.