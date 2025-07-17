В МАЗе удивились преимуществу над КАМАЗом
Гонщик МАЗ-СПОРТавто Сергей Вязович признался, что не рассчитывал опередить соперников из КАМАЗ-мастер на шестом этапе «Шелкового пути-2025».
Лидер общего зачета и победитель предыдущего этапа отправился на дистанцию четверга первым, и на финиш он тоже приехал первым.
«Быстрый и самый длинный спецучасток на этом «Шелковом пути». Стартовать первым было максимально невыгодно, учитывая, что сразу за мной ехали Антон Шибалов и Эдуард Николаев, главные конкуренты по генеральной классификации. И если бы они нас догнали, то мы точно отдали бы лидерство. На самом деле ещё со вчерашнего вечера мы настраивались на то, что нас догонят. Но мы сильно удивились тому, каким оказался темп нашего автомобиля. За 386 км Антон не смог отыграть три минуты. Эдуард тоже не смог к нам приблизиться на такое расстояние, чтобы забрать лидерство. Поэтому мы очень довольны проездом. Выиграть с первой позиции точно было нельзя. Но и не едем на победу на спецучастках, а едем конкретно против двух человек – Шибалова и Николаева. Скажем так, сегодняшний день от обороны получился максимально удачным для нас», – сказал Вязович в видео в Телеграм-канале МАЗ-СПОРТавто.
Главное сейчас
Главное сейчас