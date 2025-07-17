В McLaren поставят новую версию днища

Инженеров McLaren устроили результаты тестов нового днища, проведённые по ходу уик-энда в Сильверстоуне. Руководитель команды Андреа Стелла заявил, что новинка будет использоваться в предстоящих гонках.

Андреа Стелла: «Мы опробовали новое днище на первой тренировке в Сильверстоуне, заранее собрав информацию о его работе, ведь в Спа нас ждёт уик-энд с субботним спринтом, где всего одна тренировка – там было бы сложнее опробовать новую спецификацию и провести корректное сравнение. Мы очень довольны тем, что увидели на тренировке в Сильверстоуне. Всё говорит о том, что мы будем использовать новинку на ближайших этапах».