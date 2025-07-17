В Renault признали серьёзные финансовые проблемы

Французский производитель автомобилей и владелец команды Формулы-1 «Альпин» «Рено» выпустил финансовое предупреждение на фоне падения акций из-за ухода генерального директора Луки де Мео. Об этом сообщает Reuters.

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Де Мео объявил о своей отставке в июне после пяти лет на посту главы компании, а временным генеральным директором на этой неделе был назначен Дункан Минто, работавший финансовым директором.

Тем не менее в своём предупреждении в «Рено» заявили, что свободный денежный поток (FCF) составил всего € 47 млн (£40,6 млн). Это на сотни миллионов ниже ожиданий аналитиков в € 645 млн (£ 558 млн), согласно информации Reuters. Падение акций составило 18% и теперь стоимость за одну штуку составляет € 33,63 на сегодняшний день. 10 июля стоимость достигала € 40,79.

Ранее в «Альпин» отказались от производства собственной силовой установки на сезон-2026, предпочтя взять двигатели «Мерседеса».