«КАМАЗ-мастер» выиграл седьмой этап «Шёлкового пути» и вышел в лидеры гонки

Экипаж Антона Шибалова, представляющего команду «КАМАЗ-мастер», одержал победу на седьмом этапе престижного ралли-марафона «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков. Вторым был ещё один экипаж «КАМАЗ-мастер» — под управлением Дмитрия Сотникова. Топ-3 замкнул экипаж экипаж Эдуарда Николаева (также «КАМАЗ-мастер»).

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Предварительные результаты СУ7 в зачёте грузовиков:

1. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — 2:28:50.

2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +0:18.

3. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +1:15.

4. Алмаз Ахмедов («КАМАЗ-мастер») +1:34.

5. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +1:50.

6. Юрий Найман (Ural Motorsport) +6:16.

7. Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер») +15:13.

8. Алексей Попов (Ural Motorsport) +25:50.

9. Виталий Мурылёв («МАЗ-СПОРТавто») +29:05.

Напомним, перед седьмым этапом лидером общего зачёта был экипаж Вязовича, который проиграл Шибалову 1 минуту 50 секунд. Перед стартом экипаж «КАМАЗ-мастер» отставал лишь на 30 секунд. Таким образом, новым лидером гонки стал экипаж Антона.