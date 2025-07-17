Цуноде напомнили, как он встречался с Джейсоном Стэйтемом

Пресс-служба бывшей команды японского гонщика Юки Цуноды «Рейсинг Буллз» напомнила ему, как он встречался с именитым голливудским актёром Джейсоном Стэйтемом.

«Привет, Юки, если ты вдруг потерял фото с Джейсоном Стэйтемом, то вот они», — говорится в сообщении «Рейсинг Буллз», к которому команда приложила пару снимков.

Фото были сделаны во время заключительного этапа Формулы-1 2023 года, Гран-при Абу-Даби, который посетил прославленный актёр. В настоящий момент Цунода является гонщиком команды «Ред Булл». В гоночном коллективе из Австрии он заменил Лиама Лоусона, который ранее пришёл на место Серхио Переса.