Президент Honda Racing обозначил будущее Цуноды

Президент Honda Racing: Цунода останется в Red Bull Racing до конца 2025 года
Президент Honda Racing Кодзи Ватанабэ уверен, что Юки Цунода доработает текущий сезон в Red Bull Racing.
С тех пор как японский гонщик на третьем этапе Гран При Японии заменил Лиама Лоусона, он испытывает трудности в старшей команде. За десять этапов он набрал всего семь очков, что породило слухи о том, что и его могут заменить по ходу сезона.
«Вопрос о смене пилота во время летнего перерыва не обсуждался. В ходе переговоров с Red Bull в марте мы согласились перевести Юки в Red Bull Racing, сказав, что мы не будем вскоре начинать переговоры о переходе, а будем действовать в долгосрочной перспективе, учитывая его не самые лучшие результаты. Так что я не думаю, что его переведут в другое место во время летнего перерыва. Я знаю, что ходят разные слухи, но я получил подтверждение от команды в Сильверстоуне, где проходил Гран При Великобритании, и хотел бы прояснить ситуацию: Юки будет выступать за Red Bull Racing до конца этого сезона. Я думаю, это также отражает высокие ожидания Red Bull в отношении Юки. Эти ожидания не изменились, и если он сможет добиться результатов во второй половине сезона, думаю, это расширит его возможности в будущем», — сказал Ватанабэ японскому изданию AS.
Главное сейчас