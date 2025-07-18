Президент Honda Racing обозначил будущее Цуноды

Президент Honda Racing Кодзи Ватанабэ уверен, что Юки Цунода доработает текущий сезон в Red Bull Racing.

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С тех пор как японский гонщик на третьем этапе Гран При Японии заменил Лиама Лоусона, он испытывает трудности в старшей команде. За десять этапов он набрал всего семь очков, что породило слухи о том, что и его могут заменить по ходу сезона.