Тройной подиум КАМАЗа и худший результат МАЗа за шесть лет. Итоги «Шелкового пути-2025»

Команда КАМАЗ-мастер в 13-й раз в своей истории выиграла международный ралли-марафон «Шелковый путь», который в 2025 году прошёл по территории России и Монголии. Легендарная «Синяя Армада» заняла весь подиум в грузовом зачёте, тогда как ёё главный соперник, МАЗ-СПОРТ, не попал даже в топ-5 после аварии и схода своего флагманского экипажа во главе с Сергеем Вязовичем.

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Газодизельный КАМАЗ впереди

Сильнейшим из пяти представителей КАМАЗа стал Антон Шибалов. Победитель «Шелкового пути-2019» в этом году вернулся на гонку впервые с 2021 года и пилотировал грузовик, работающий на газодизельной смеси. Он не относился к числу фаворитов, но после лучшего времени на третьем этапе, несмотря на оторванный капот, и синхронных технических проблем у Дмитрия Сотникова и Богдана Каримова двукратный вице-чемпион «Дакара» включился в борьбу за победу.

По ходу оставшейся части дистанции Шибалов боролся с напарником по КАМАЗу Эдуардом Николаевым и лидером МАЗа Сергеем Вязовичем. После проблем с навигацией на СУ8 он потерял 10 минут и, казалось, лишился шансов на второго в карьере «Белого тигра». Но, как это часто бывает в ралли-рейдах, победил не самый быстрый, а тот, кто избежал серьёзных неприятностей и технических неполадок. Вязович выбыл после переворота на девятом этапе, а на следующий день сломал подвеску Николаев, потеряв 20 минут.

На заключительном, 11-м этапе с финишем в Горно-Алтайске лидеру грузового зачета оставалось проехать без ошибок и проблем, что он и сделал, установив пятый результат и отдав Николаеву всего 3,5 минуты из 20-минутного запаса. Как итог, вторая победа Шибалова на «Шелковом пути» после успеха в дебюте в 2019 году и первый успех газодизельного КАМАЗа на гонке такого масштаба.

Подиум КАМАЗа, МАЗ впервые за шесть лет вне призовой тройки

Успех КАМАЗ-мастер в главном старте сезона дополнили опытнейший Эдуард Николаев и новичок Алмаз Ахмедов. Пятикратный победитель «Дакара» на капотном грузовике финишировал вторым, несмотря на большую потерю времени на предпоследнем этапе. А дебютант многодневных ралли-рейдов Ахмедов стал одним из главных открытий «Шелкового пути-2025»: восемь раз на 11-ти спецучастках он оказывался в топ-5 и ни разу не финишировал ниже седьмого места. Таким образом, впервые с 2019 года КАМАЗ занял все три места на подиуме.

В то же время первый раз за последние шесть лет на пьедестале почёта не оказалось МАЗ-СПОРТавто. В 2021-м, (в 2020-м гонка не проводилась из-за пандемии), 2022-м, 2023-м и 2024-м гонщик белорусской команды Сергей Вязович неизменно был в призовой тройке. Из-за схода на СУ9 эта серия прервалась. В гонке ехали ещё два экипажа «Красных зубров», но из-за технических проблем и временных штрафов братья Павел и Виталий Мурылевы не претендовали даже на попадание в пятёрку сильнейших. Лучший экипаж МАЗа в итоге разместился на седьмом месте.

«Урал» добился своего лучшего результата

Заводская команда Уральского автозавода только набирается опыта в ралли-рейдах. «Шелковый путь-2025» стал всего третьим многодневным ралли-марафоном для Ural Motorsport после дебюта в 2023 году. По темпу «уральцы» пока не в состоянии тягаться с КАМАЗами и флагманским грузовиком МАЗа, но по надёжности и стабильности они в этом году однозначно прибавили.

Юрий Найман финишировал в шаге от подиума, пусть и с отставанием в три часа, Алексей Попов стал шестым, Антон Кушников – восьмым. Все три «Урала» на финише, а два – в топ-6. Для сравнения, в дебюте в 2023-м Ural Motorsport не поднялся выше девятого места, а в 2024-м сошёл в полном составе.

Следующая гонка с участием КАМАЗ-мастер, МАЗ-СПОРТавто и Урал Моторспорт — баха «Холмы России», которая пройдет 25-29 сентября в рамках чемпионата России по ралли-рейдам.

Результаты заключительного, 11-го этапа «Шелкового пути-2025» в зачете грузовиков, топ-5: Богдан Каримов (КАМАЗ-мастер) – 1:27.05 Алмаз Ахмедов (КАМАЗ-мастер) +4.16 Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) +6.41 Юрий Найман (Ural Motorsport) +8.48 Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +9.58 Результаты зачета грузовиков в генеральной классификации «Шелкового пути-2025» Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) — 25:15.53 Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) +17.22 Алмаз Ахмедов (КАМАЗ-мастер) +34.37 Юрий Найман (Ural Motorsport) +3.19.43 Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) +3.26.19 Алексей Попов (Ural Motorsport) +9:25.28 Павел Мурылев (МАЗ-СПОРТавто) +20:46.46 Антон Кушников (Ural Motorsport) +21:13.25 Михаил Шкляев (ГАЗ Рейд Спорт) +21:29.39 Владимир Моисеев (ГАЗ Рейд Спорт) +24:38.42