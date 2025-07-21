Марко посоветовал сотрудникам Red Bull больше улыбаться

Интересные подробности об атмосфере на базе Red Bull Racing в Милтон-Кинсе удалось выяснить британскому таблоиду The Sun.

На следующий день после увольнения Кристиана Хорнера консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко и исполнительный директор концерна Red Bull Оливер Минцлафф провели встречу с сотрудниками команды, на которой много шутили и советовали тем, кого огорчило увольнение Хорнера, больше улыбаться.

The Sun приводит слова неназванной сотрудницы команды: «Прошёл всего один день после увольнения Кристиана, и многие в команде были расстроены, когда к нам обратился господин Марко. Он шутил и советовал не унывать. Он просто сказал: «Вы должны больше улыбаться».

Этими словами он не вызвал к себе расположения. Да и чему тут улыбаться?»

Другой неназванный сотрудник Red Bull Racing рассказал The Sun о шутке Минцлаффа:

«Он обратился к нам со словами: «Если у вас проблемы, то напишите об этом своему руководителю». А после добавил: «О, у вас же больше нет руководителя, поэтому пишите мне!» и рассмеялся».

The Sun также приводит слова близкого друга Кристиана Хорнера, которому до сих пор не объяснили причины увольнения: