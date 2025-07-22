Макс Ферстаппен собирает специальную пресс-конференцию

На предстоящем Гран При Бельгии состоится специальная конференция. Возможно, на этом мероприятии для журналистов Макс Ферстаппен объявит о переходе в Mercedes в 2025 году. Об этом рассказал комментатор Формулы 1 на Viaplay Нельсон Валькенбург.

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По слухам, во время первого летнего перерыва в этом году Ферстаппен встретился с боссом Mercedes Motorsport Тото Вольфом на Сардинии. Другие источники утверждают, что генеральный директор Daimler Group Ола Каллениус дал добро на подписание контракта с четырёхкратным чемпионом мира Ф1.

«Я слышал, что в Спа запланирована некая специальная пресс-конференция. Официально это не подтверждено, но если это правда… В общем, подождём и увидим», – сказал Валькенбург в подкасте Nailing the Apex.

Этап Формулы 1 в Спа состоится в ближайшие выходные, 25-27 июля.