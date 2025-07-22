Хуан-Пабло Монтойя: Ферстаппен подписал контракт с Mercedes
Бывший гонщик Формулы 1 Хуан-Пабло Монтойя считает, что вопрос с переходом Макса Ферстаппена в Mercedes в 2026 году – дело решенное. По мнению колумбийца, не просто так четырёхкратный чемпион мира встретился на Сардинии с главой «Серебряных стрел» Тото Вольфом.
«Скорее всего, на этой встрече Макс подписал контракт, – предположил Монтойя в подкасте MontoyAS на радио W Radio Colombia. – Вряд ли был смысл встречаться только для того, чтобы просто поговорить о намерениях. Это вполне можно сделать и дистанционно. Думаю, к тому моменту стороны обо всём уже договорились и всё решили. Оставалось только поставить подписи в соглашении, и наверняка Макс и Тото хотели сделать это вместе».