Монтойя: Ферстаппен подписал контракт с Mercedes

Бывший гонщик Формулы 1 Хуан-Пабло Монтойя считает, что вопрос с переходом Макса Ферстаппена в Mercedes в 2026 году – дело решенное. По мнению колумбийца, не просто так четырёхкратный чемпион мира встретился на Сардинии с главой «Серебряных стрел» Тото Вольфом.

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