Тото Вольф подтвердил встречу с Ферстаппеном

Глава команды Mercedes в Формуле 1 Тото Вольф подтвердил, что встречался с Максом Ферстаппеном на Сардинии во время первого летнего перерыва в чемпионате. Однако, по его словам, не стоит делать из этой встречи далекоидущие выводы

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