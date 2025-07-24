«Так получилось». Тото Вольф подтвердил встречу с Ферстаппеном на Сардинии
Глава команды Mercedes в Формуле 1 Тото Вольф подтвердил, что встречался с Максом Ферстаппеном на Сардинии во время первого летнего перерыва в чемпионате. Однако, по его словам, не стоит делать из этой встречи далекоидущие выводы
«Если вы проводите выходные вместе, это ещё не значит, что вы собираетесь работать вместе в Формуле 1. Мы с Максом всегда хорошо ладили, и так получилось, что иногда мы проводим выходные в одних и тех же местах», — цитирует Вольфа британский Autosport. Что касается состава пилотов «Серебряных стрел» на 2026 год, то австрийский менеджер заявил: «Мы намерены продолжить работу с Джорджем Расселом и Кими Антонелли. Это наша первостепенная задача. С другой стороны, мы не можем игнорировать такого гонщика, как Ферстаппен, и не интересоваться его планами на будущее. Именно так мы и поступили. Но я не думаю, что вас, журналистов, ждут какие-то неожиданности».