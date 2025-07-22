В КАМАЗе заявили о готовности вернуться на «Дакар» в 2026 году

Гонщик и по совместительству руководитель КАМАЗ-мастер Эдуард Николаев ответил на вопрос о шансах команды на возвращение на ралли-марафон «Дакар» в 2026 году.

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«Не могу оценивать в процентах, сложно сказать, что будет завтра. Могу сказать, что мы готовимся. Если нам дадут зеленый свет, мы будем готовы принять участие в ралли‑марафоне», – приводит слова Николаева официальный сайт «Матч ТВ».

При этом руководитель и гонщик «Синей Армады» отметил, что если КАМАЗ и выступит в ближайшем «Дакаре», то только по национальным флагом.