В КАМАЗе заявили о готовности вернуться на «Дакар» в 2026 году
Гонщик и по совместительству руководитель КАМАЗ-мастер Эдуард Николаев ответил на вопрос о шансах команды на возвращение на ралли-марафон «Дакар» в 2026 году.
«Не могу оценивать в процентах, сложно сказать, что будет завтра. Могу сказать, что мы готовимся. Если нам дадут зеленый свет, мы будем готовы принять участие в ралли‑марафоне», – приводит слова Николаева официальный сайт «Матч ТВ».
При этом руководитель и гонщик «Синей Армады» отметил, что если КАМАЗ и выступит в ближайшем «Дакаре», то только по национальным флагом.
«Несмотря на то, что в гонке можно участвовать под нейтральным флагом, для нас это не вариант. К тому же мы представляем команду КАМАЗ‑мастер, и здесь есть определенные сложности, касаемые марки наших автомобилей», – добавил Николаев.
Главное сейчас
Главное сейчас