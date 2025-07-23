Ferrari предложила новый контракт Фредерику Вассеру

Команда Ferrari не собирается расставаться с Фредериком Вассёром вопреки всем слухам в прессе. По последней информации, в Маранелло готовы продлить контракт с французом.

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По сведениям авторитетного издания Autosprint, Скудерия предложила 57-летнему менеджеру новое соглашение. Контракт будет рассчитан до конца 2026 года.

Вассёр возглавляет Ferrari с 2023 года. После неудачной первой половины текущего сезона СМИ сообщили, что в Маранелло могут сменить руководителя команды. Среди потенциальных сменщиков называли главу Ferrari в WEC Антонелло Колетту и экс-руководителя Red Bull Racing Кристиана Хорнера.