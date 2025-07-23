Себастьян Феттель объяснил, почему не пойдет в президенты FIA

Четырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Себастьян Феттель завершил гоночную карьеру в 2022 году. За прошедшие два с половиной года 38-летний немец так и не нашёл полноценной работы.

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Экс-пилота Red Bull Racing и Ferrari называли кандидатом в Porsche, потенциальным сменщиком Хельмута Марко в системе «Красных быков». Может быть, Себу баллотироваться в президенты FIA, тем более в конце 2025 года состоятся выборы?

«Я плохо знаю обязанности президента FIA. Будучи в Формуле-1, я видел лишь малую часть того, чем занимается человек на этом посту. Да, у меня есть некоторое представление. Но этого недостаточно, чтобы сказать: «Да, я смог бы стать президентом федерации», – заявил Феттель в интервью Auto Motor und Sport.

Президент FIA выбирается сроком на четыре года. Среди претендентов на следующий отрезок – действующий глава федерации Мохаммед бен Сулайем и бывший стюард Тим Майер.