Стало известно, с кем скорее всего подпишет контракты Cadillac в "Формуле-1"

В «Кадиллаке» почти определились с составом пилотов на сезон-2026.

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По информации австралийского издания Auto Action, команда «Кадиллак» предельно сузила круг кандидатов и практически до конца определилась с составом пилотов на следующий сезон, который будет для «Кадиллака» дебютным в «Формуле-1».

Согласно источникам издания, на роль основного пилота с большим опытом выступлений в «Формуле-1» будет подписан Валттери Боттас, который сейчас является резервным гонщиком «Мерседеса». Отмечается, что Боттас опередил Серхио Переса и место достанется именно ему.

В то же время в кокпит второго болида в «Кадиллаке» хотят посадить молодого и перспективного пилота, из которого в будущем смогут вырастить новое лицо команды.

Как сообщается, в «Кадиллаке» рассматривали кандидатуры Чжоу Гуаньюя, Юки Цуноды, Джека Дуэна и Мика Шумахера. Но в итоге решили отказаться от идеи пригласить кого-то из них. И уже сообщили гонщикам об этом решении.

Наиболее вероятным кандидатом на второе место в «Кадиллаке» теперь считает резервный пилот «Астон Мартин» – бразилец Фелипе Другович.