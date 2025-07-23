Стало известно, с кем скорее всего подпишет контракты Cadillac в "Формуле-1"

«Кадиллак» с высокой долей вероятности подпишет контракты с Боттасом и Друговичем (AutoAction)
В «Кадиллаке» почти определились с составом пилотов на сезон-2026.
По информации австралийского издания Auto Action, команда «Кадиллак» предельно сузила круг кандидатов и практически до конца определилась с составом пилотов на следующий сезон, который будет для «Кадиллака» дебютным в «Формуле-1».
Согласно источникам издания, на роль основного пилота с большим опытом выступлений в «Формуле-1» будет подписан Валттери Боттас, который сейчас является резервным гонщиком «Мерседеса». Отмечается, что Боттас опередил Серхио Переса и место достанется именно ему.
В то же время в кокпит второго болида в «Кадиллаке» хотят посадить молодого и перспективного пилота, из которого в будущем смогут вырастить новое лицо команды.
Как сообщается, в «Кадиллаке» рассматривали кандидатуры Чжоу Гуаньюя, Юки Цуноды, Джека Дуэна и Мика Шумахера. Но в итоге решили отказаться от идеи пригласить кого-то из них. И уже сообщили гонщикам об этом решении.
Наиболее вероятным кандидатом на второе место в «Кадиллаке» теперь считает резервный пилот «Астон Мартин» – бразилец Фелипе Другович.
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Алекс Албон: «Искренне хотел выяснить, как я буду смотреться на фоне такого гонщика, как Сайнс»
Дмитрий Губерниев: «Мальцев и Гурбанбердиева показали миру, что они абсолютные гегемоны. Здорово, что в ряде видов мы по-прежнему лучшие на планете»
Главный арбитр КХЛ: «Следим за НХЛ, чемпионатами Швеции, Финляндии, Чехии, Швейцарии. В некоторых вещах мы на один-два шага впереди, особенно по правилам, по тому, как помогаем атакующему хоккею»