Култхард отметил странность ситуации с контрактом Расселла

Бывший гонщик Формулы 1 Дэвид Култхард назвал ситуацию с контрактом Джорджа Расселла с Mercedes немного странной. В последнее время в СМИ всё чаще появляется информация о серьёзных переговорах действующего чемпиона Макса Ферстаппена с немецкой командой, в то время как у Расселла не продлён контракт на следующий сезон.

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«Тот факт, что Джордж не подписал контракт официально, выглядит немного странно. Судя по текущим результатам, даже если бы в составе Mercedes произошли изменения, вряд ли это коснулось бы Джорджа. Есть несколько моментов, которые, как мы все надеемся, встанут на свои места», — цитирует Култхарда издание Crash.net.

Ранее Расселл заявлял, что не беспокоится о своём будущем, учитывая его хорошие результаты в 2025 году. Руководитель Mercedes Тото Вольф также сообщал, что состав пилотов его команды вряд ли изменится в сезоне-2026.