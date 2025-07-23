Гран При Бельгии: что изменилось на трассе и в зонах DRS

Накануне Гран При Бельгии в FIA рассказали об изменениях на трассе и подтвердили расположение двух зон DRS.

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По сравнению с прошлым годом в третьем повороте заменён поребрик, а на полпути от выезда с пит-лейн для гонок на выносливость до второго поворота снят асфальт.

В Спа остались две зоны DRS. Точка замера интервала первой расположена в 240 метрах перед вторым поворотом, а точка активации – через 305 метров после четвёртого поворота.

Точка замера интервала второй зоны DRS находится в 160 метрах перед восемнадцатым поворотом, а точка активации – через 30 метров после девятнадцатого.