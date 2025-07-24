Жак Вильнёв раскритиковал Алонсо

Чемпион мира Формулы 1 1997 года Жак Вильнёв уверен, что Фернандо Алонсо выиграл бы больше двух титулов, если бы, как Льюис Хэмилтон, выбирал правильные команды.

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«Алонсо не умеет выбирать команды. В этом он плох. Но зато Фернандо отлично умеет наживать врагов внутри коллектива. Хотя как гонщик он, конечно, всегда силён», – сказал Вильнёв в подкасте The Red Flags.

В то же время канадец отметил, что семикратный чемпион мира Ф1 Хэмилтон, наоборот, умеет угадывать с командами.