Важная опция в контракте Ферстаппена утратила силу

Ферстаппен потерял шанс разорвать соглашение с «Ред Булл».

Макс Ферстаппен больше не может воспользоваться опцией расторжения и покинуть «Ред Булл» в конце года, сообщает ORF.

Сделка с нидерландцем действует до 2028-го. Утверждается, что четырехкратный чемпион «Формулы-1» должен находиться вне топ-3 чемпионата в данный момент, чтобы разорвать контракт досрочно. Сейчас Макс располагается на третьей строчке в личном зачете.

Ферстаппен вновь получит шанс активировать опцию в следующем сезоне. Вероятнее всего, переход пилота в «Мерседес» возможен лишь в 2027 году.