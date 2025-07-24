В Зандворте назвали фейком фото с поврежденной трассой

autosport.com.ru

Пару дней назад в Сети появились кадры с разрушенным полотном трассы Зандворт, принимающей Гран При Нидерландов. Сообщалось, что асфальт в районе последнего поворота размыло из-за ливней в конце прошлой недели.

В Нидерландах назвали фейком фото с поврежденной трассой
© autosport.com.ru

Спустя пару дней после публикации пресс-служба Зандворта выступила с заявлением. Оказывается, трасса благополучно перенесла природный катаклизм, а опубликованное фото – фейк.

«После ливней появились фейковые новости о том, что наша трасса получила повреждения. Мы осмотрели трек и не обнаружили каких-либо последствий непогоды. Тесты Академии Ф1 прошли по изначальному графику», – передает RacingNews365 слова представителя автодрома.

autosport.com.ru: главные новости
autosport.com.ru: главные новости