В Нидерландах назвали фейком фото с поврежденной трассой

Пару дней назад в Сети появились кадры с разрушенным полотном трассы Зандворт, принимающей Гран При Нидерландов. Сообщалось, что асфальт в районе последнего поворота размыло из-за ливней в конце прошлой недели.

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Спустя пару дней после публикации пресс-служба Зандворта выступила с заявлением. Оказывается, трасса благополучно перенесла природный катаклизм, а опубликованное фото – фейк.