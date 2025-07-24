Льюис Хэмилтон рассказал о своей задаче в Ferrari

Хэмилтон готов помочь «Феррари» измениться.

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Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал о том, что прилагает немало усилий для изменений особенности работы команды. Чтобы Скудерия могла быть в состоянии бороться за победу в чемпионате.