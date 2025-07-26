Антонелли расплакался после невыхода во второй сегмент квалификации в Спа

Итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли расплакался перед интервью после того, как во второй раз в карьере не смог пройти во второй сегмент основной квалификации и во второй раз подряд на Гран-при Бельгии.

Напомним, в первом сегменте квалификации Антонелли показал 18-й результат и не сумел пройти дальше.

Напомним, лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. На его счету 241 очко. На второй позиции располагается его товарищ по команде Ландо Норрис, в активе которого 232 балла. Тройку сильнейших замыкает гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 173 очка.