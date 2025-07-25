Ферстаппен вновь выступит без Ламбьязе

Инженер Ферстаппена Ламбьязе вновь не приехал на этап «Ф-1».

Гоночный инженер Макса Ферстаппена в «Ред Булл» Джанпьеро Ламбьязе пропустит Гран-при Бельгии по личным причинам.

Ранее инженер не смог приехать на этап в Австрии – тогда Ферстаппен впервые с 2016 года провел Гран-при без него и сошел на старте после аварии с соперником из «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

Обязанности Джи-Пи снова возложены на Саймона Ренни, который работал с Максом и в Шпильберге.