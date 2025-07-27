Пиастри выиграл Гран-при Бельгии, Норрис — второй, Ферстаппен — четвёртый

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри одержал победу в гонке Гран-при Бельгии. Вторым к финишу пришёл его напарник Ландо Норрис, третьим финишировал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» финишировал четвёртым. Семикратный чемпион мира, напарник Леклера Льюис Хэмилтон пришёл к финишу седьмым.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Гонка

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 44 круга

2. Ландо Норрис («Макларен») +3.415

3. Шарль Леклер («Феррари») +20.185

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +21.731

5. Джордж Расселл («Мерседес») +34.863

6. Александер Албон («Уильямс») +39.926

7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +40.679

8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +52.033

9. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +56.434

10. Пьер Гасли («Альпин») +1:12.714

11. Оливер Берман («Хаас») +1:13.145

12. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1:13.628

13. Юки Цунода («Ред Булл») +1:15.395

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:19.831

15. Эстебан Окон («Хаас») +1:26.063

16. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1:26.721

17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:27.924

18. Карлос Сайнс («Уильямс») +1:32.024

19. Франко Колапинто («Альпин») +1:35.25

20. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1 круг