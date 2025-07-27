Пиастри выиграл Гран-при Бельгии, Норрис — второй, Ферстаппен — четвёртый
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри одержал победу в гонке Гран-при Бельгии. Вторым к финишу пришёл его напарник Ландо Норрис, третьим финишировал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» финишировал четвёртым. Семикратный чемпион мира, напарник Леклера Льюис Хэмилтон пришёл к финишу седьмым.
Формула-1. Гран-при Бельгии. Гонка
1. Оскар Пиастри («Макларен») — 44 круга
2. Ландо Норрис («Макларен») +3.415
3. Шарль Леклер («Феррари») +20.185
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +21.731
5. Джордж Расселл («Мерседес») +34.863
6. Александер Албон («Уильямс») +39.926
7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +40.679
8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +52.033
9. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +56.434
10. Пьер Гасли («Альпин») +1:12.714
11. Оливер Берман («Хаас») +1:13.145
12. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1:13.628
13. Юки Цунода («Ред Булл») +1:15.395
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:19.831
15. Эстебан Окон («Хаас») +1:26.063
16. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1:26.721
17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:27.924
18. Карлос Сайнс («Уильямс») +1:32.024
19. Франко Колапинто («Альпин») +1:35.25
20. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1 круг