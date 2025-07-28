Стал известен первый пилот команды Cadillac

Финский гонщик Валттери Боттас станет первым пилотом команды «Кадиллак». Об этом информирует GPblog. По сведениям источника, спортсмен достиг соглашения с гоночным коллективом из США. Отмечается, что контракт должен быть подписан в ближайшее время.

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Также сообщается, что в данный момент неизвестно, кто займёт второе место рядом с Боттасом в команде. Серхио Перес называется главным кандидатом – отчасти из-за выгодной финансовой составляющей за счёт спонсоров, которых может предложить мексиканец.

Гоночный коллектив из США станет 11-м участником чемпионата мира с сезона-2026. Боттас сейчас является резервистом немецкой команды «Мерседес».