Расселл и «Мерседес» близки к подписанию многолетнего контракта на 40 млн долларов в год (Daily Mail)
«Мерседес» согласовал главные пункты сделки с Расселлом.
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, чей контракт истекает в конце года, близок к новой договоренности.
По информации Daily Mail, переговоры ускорились в последние несколько недель. Стороны должны заключить многолетнюю сделку на 30 миллионов фунтов (около 40 миллионов долларов) в год. Столько же, по версии известного обозревателя Джонатана Макэвоя, получают самые высокооплачиваемые пилоты без титулов – Шарль Леклер («Феррари») и Ландо Норрис («Макларен»).
«Все главные пункты согласованы», – сообщил источник издания, близкий к переговорам.
«Мерседесу» и Расселлу остается договориться о деталях – например, о количестве спонсорских мероприятий, которые посетит британец.
Ранее стало известно, что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не сможет воспользоваться опцией расторжения и останется в австрийской команде в следующем сезоне. Действующего чемпиона связывали с переходом в «Мерседес» на место Расселла.
Гельмут Марко: «Могу подтвердить, что Ферстаппен продолжит выступать за «Ред Булл» в 2026 году»
Андреа Кими Антонелли о визите Хэмилтона в моторхоум «Мерседеса»: «Льюис сказал мне не опускать руки и верить в себя»
«Спартак» попросил ЭСК рассмотреть удаления Заболотного и Маркиньоса в матче с «Балтикой»
Гельмут Марко: «Могу подтвердить, что Ферстаппен продолжит выступать за «Ред Булл» в 2026 году»
Андреа Кими Антонелли о визите Хэмилтона в моторхоум «Мерседеса»: «Льюис сказал мне не опускать руки и верить в себя»
«Спартак» попросил ЭСК рассмотреть удаления Заболотного и Маркиньоса в матче с «Балтикой»