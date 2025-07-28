«Мерседес» согласовал главные пункты сделки с Расселлом.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, чей контракт истекает в конце года, близок к новой договоренности.

По информации Daily Mail, переговоры ускорились в последние несколько недель. Стороны должны заключить многолетнюю сделку на 30 миллионов фунтов (около 40 миллионов долларов) в год. Столько же, по версии известного обозревателя Джонатана Макэвоя, получают самые высокооплачиваемые пилоты без титулов – Шарль Леклер («Феррари») и Ландо Норрис («Макларен»).

«Все главные пункты согласованы», – сообщил источник издания, близкий к переговорам.

«Мерседесу» и Расселлу остается договориться о деталях – например, о количестве спонсорских мероприятий, которые посетит британец.

Ранее стало известно, что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не сможет воспользоваться опцией расторжения и останется в австрийской команде в следующем сезоне. Действующего чемпиона связывали с переходом в «Мерседес» на место Расселла.