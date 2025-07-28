Алонсо высказался по поводу 17-го места на гран-при Бельгии

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Бельгии. Напомним, испанский ветеран показал 17-й результат. Его товарищ по команде Лэнс Стролл был 14-м.

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