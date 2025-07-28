Экс-чемпион «Ф-1» раскритиковал Норриса

Чемпион мира Формулы 1 2016 года Нико Росберг подверг критике Ландо Норриса после серии ошибок, стоивших ему победы на Гран При Бельгии и позволивших напарнику по McLaren Оскару Пиастри увеличить отрыв в личном зачёте.

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Норрис стартовал с поула, но уже на первом боевом круге пропустил Пиастри в связке Ле Комб. Позже британец был вынужден провести лишний круг на изношенных промежуточных шинах в тот момент, когда трасса уже подсыхала и все переобувались на слики. Тем не менее, британец получил шанс отыграться благодаря выбору жёсткой резины на заключительном отрезке дистанции. Однако на решающем этапе гонки Норрис допустил ряд серьёзных ошибок, в итоге так и не подобравшись к зоне DRS позади лидера.