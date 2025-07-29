Новый глава Red Bull Racing рассказал об отношениях с Хорнером

Новый руководитель команды Red Bull Racing Лоран Мекис рассказал, как складываются его взаимоотношения с бывшим главой австрийского коллектива Кристианом Хорнером.

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«Мы поговорили. Кристиан оказал мне только поддержку, даже в крайне сложных для него обстоятельствах. Хорнер первым написал, первым позвонил. В дни Гран При Бельгии мы снова переписывались. Он выражал исключительно поддержку, что в данном контексте очень впечатляет. Никто не заменит его персону. Никто не станет его подобием. Я прихожу, чтобы взять на себя обязанности генерального директора и руководителя команды. Есть ли возможность сделать это так же, как Кристиан Хорнер? Нет. Или, по крайней мере, сделает это точно не я», — заявил Лоран Мекис PlanetF1.

Напомним, Кристиан Хорнер, бессменно возглавлявший Red Bull Racing после дебюта команды в Формуле 1 в 2005 году, был уволен после Гран При Великобритании сезона-2025.