Расселл близок к новому контракту с Mercedes, назван оклад за год

Британский гонщик Джордж Расселл близок к продлению многолетнего соглашения с «Мерседесом». Об этом информирует Daily Mail. По сведениям источника, оклад пилота по новому контракту будет составлять £ 30 млн (около $ 40 млн) в год.

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Сообщается, что за последние несколько недель переговоры ускорились. Источник издания, знакомый с ситуацией, подтвердил, что все основные моменты были согласованы. Более мелкие детали, такие как количество выступлений Расселла перед спонсорами, ещё предстоит утрясти.

В настоящий момент Расселл занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 157 очков.