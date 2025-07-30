Стало известно, когда Турция намерена вернуться в «Формулу-1»

Календарь чемпионата мира Формулы 1 на 2026 год уже анонсирован и Гран При Турции там нет, однако страна готова принять гонку. Президент Турецкой федерации автомобильного спорта (TOSFED) Эрен Уклертопраги заявил о намерении заполнить вакансию, если она появится на фоне сложностей у какой-то из стран, принимающих гонки.

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«После того, как несколько месяцев назад правительство назначило нас федерацией, мы вели интенсивные переговоры с руководством Формулы 1 и FIA. Власти твёрдо намерены вернуть Турцию в календарь Формулы 1 на основе постоянного и долгосрочного соглашения. Как известно, календарь на 2026 год уже объявлен. Тем не менее, если по разным причинам какая-то гонка не состоится, мы могли бы провести Гран При Турции. Однако, в отличие от периода пандемии, мы не хотим проводить разовую гонку для замены —вместо этого мы стремимся обеспечить себе место в календаре посредством долгосрочного контракта», — заявил Эрен Уклертопраги Autosport.

Ожидается, что в календаре 2027 года появятся новые слоты, поскольку Гран При Нидерландов исчезнет после 2026 года, а Барселоне ещё предстоит заключить новое соглашение с Формулой 1 на период после следующего сезона, когда Мадрид возьмёт на себя проведение Гран При Испании. В дальнейшем после 2027 года Гран При Бельгии должен стать ротационным этапом, в результате чего гонки 2028 и 2030 годов будут исключены в рамках соглашения, которое действует до 2031 года. Имола также стремится остаться в календаре.

Напомним, Формула 1 проводила гонки в Турции с 2005 по 2011 год, а также в 2020 и 2021 годах на фоне пандемии коронавируса. С тех пор чемпионат мира не возвращался в Стамбул, однако местные власти нацелены вернуть Гран При и даже гонку чемпионата мира по классическому ралли — этапы WRC в Турции проходили с 2003 по 2010 год, за исключением 2007 года, а затем с 2018 по 2020 год.