Гонщик Оруджев назвал лучшего пилота гран-при Бельгии

«Разница налицо»: Оруджев — о лучшем пилоте Гран При Бельгии
Российский гонщик, бронзовый призёр Мировой серии Renault, победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал гран-при Бельгии.
«Впечатлил с хорошей стороны, пожалуй, Албон — отличная гонка. Бортолето – тоже класс. Я не понял логику зазвать Хюлькенберга на пит-стоп: просто подарили 10-е место Гасли, хотя оно было в кармане. Льюис на опыте сделал всё очень круто и максимально при его ситуации. Если учесть, что Антонелли был рядом с ним в самом начале гонки, то разница налицо», — написал Егор Оруджев в своей колонке для «Чемпионат.com».