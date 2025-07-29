Ферстаппен повторил антирекорд 2019 года

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен остался без призовых мест на протяжении трёх Гран-при подряд. Нидерландский спортсмен сошёл на этапе в Австрии, занял пятое место в Великобритании и показал четвёртый результат на Гран-при Бельгии.

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Такой серии без подиума у четырёхкратного чемпиона Формулы-1 не было с осени 2019 года. Тогда спортсмен занял четвёртое место на Гран-при России, после сошёл в Японии, а также занял шестое место на Гран-при Мексики Мексики.

В настоящий момент Ферстаппен занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 185 очков. Лидером чемпионата является Оскар Пиастри из «Макларена» (266 баллов).